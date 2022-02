Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Altenhagen

Bild-Infos

Download

Hagen-Altenhagen (ots)

Zwei Personen wurden am Donnerstagnachmittag (03.02.2022) bei einem Verkehrsunfall in Altenhagen leicht verletzt. Gegen 12.40 Uhr fuhr ein 24-jähriger Hagener mit seinem grauen Skoda über die Königstraße. Er war in Richtung der Berghofstraße unterwegs und musste dazu die Kreuzung zur Blumenstraße überqueren. In diesem Bereich kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu dem Zusammenstoß mit dem grauen VW einer 31-jährigen Autofahrerin. Die Attendornerin war zuvor auf der Blumenstraße in Richtung Funckepark unterwegs. Beide Personen verletzten sich bei dem Unfall leicht, benötigten aber an der Unfallstelle keine medizinische Versorgung. Der durch die Kollision entstanden Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. Der VW musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell