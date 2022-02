Polizei Hagen

POL-HA: Platzverweis nach Pöbelei in Schuhgeschäft

Hagen-Eilpe (ots)

In einem Schuhgeschäft in der Eilper Straße sprachen Polizisten am Mittwoch (02.02.2022) um 18.40 Uhr einen Platzverweis gegen einen Mann aus, nachdem er eine Verkäuferin angepöbelt hat. Er habe nach Angaben der 42-Jährigen das Geschäft betreten und sah sich beim Gang durch die Gänge immer wieder nach den Mitarbeiterinnen um. Zusätzlich duckte er sich sogar teilweise weg. Als die Verkäuferin den 34-Jährigen auf sein auffälliges Verhalten ansprach, reagierte der Hagener aggressiv und beleidigte sowie beschimpfte sie. Er weigerte sich darüber hinaus die Filiale zu verlassen. Bei Eintreffen der Beamten machte der 34-Jährige einen alkoholisierten Eindruck. Er verhielt sich weiter verbal aggressiv und gab an, er habe lediglich Schuhe kaufen wollen. Bargeld führte der Mann jedoch nicht mit sich. Die Beamten sprachen einen Platzverweis aus. Der Mann, der einen freiwilligen Atemalkoholtest ablehnte, erhielt zudem eine Anzeige wegen Beleidigung und Hausfriedensbruch. (arn)

