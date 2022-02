Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Hundehaltern - Beleidigt und mit Leine geschlagen

Hagen-Emst (ots)

Am Mittwoch, 02.02.2022, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern an der Haßleyer Straße. Beide führten ihre Hunde mit sich. Der 51-Jährige ließ seinen Hund frei laufen. Der 34-Jährige forderte den Mann zum Anleinen des Tieres aus. Offenbar war dem Erstgenannten dies zu unhöflich. Er entgegnete, dass er selbst entscheide, wann er seinen Hund anleine. Als der 34-Jährige ihn als "Hurensohn" betitelte, geriet der 51-Jährige in Rage und schlug mit seiner Leine auf seinen Kontrahenten ein. Es kam zu einer Rangelei, bei welcher sich beide leicht verletzten. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall. Die Kripo klärt jetzt, was genau bei der Körperverletzung geschah. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell