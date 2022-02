Polizei Hagen

POL-HA: Elektrisches Kindermotorrad aus Keller in Wehringhausen gestohlen

Hagen-Wehringhausen (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagnachmittag (01.02.2022) und Mittwochabend (02.02.2022) den Keller eines Mehrfamilienhauses in Wehringhausen auf und stahlen Kinderspielzeug daraus. Am Mittwoch, gegen 19.00 Uhr, bemerkte die 25-jährige Bewohnerin des Hauses in der Pelmkestraße das aufgebrochene Vorhängeschloss ihrer Kellertür. Sie stellte fest dass die Unbekannten ein elektrisches Kindermotorrad daraus gestohlen hatten. Gegen 17.00 Uhr des Vortages war der Keller noch verschlossen. Polizeibeamte leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter er Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

