Polizei Hagen

POL-HA: Fußgängerin bei Unfall verletzt

Hagen-Mitte (ots)

In der Bahnhofstraße erfasste ein Autofahrer Dienstagabend (01.02.2022) eine Fußgängerin. Um 18.30 Uhr wollte der 22-jährige Fahrer eines Skoda an der Einmündung Karl-Marx-Straße in Fahrtrichtung Körnerstraße abbiegen. Kurz vor der Einmündung wollte eine 17-Jährige die Fahrbahn in Richtung Theater überqueren. Der Hagener fuhr der Jugendlichen mit seinem Fahrzeug über den Fuß und touchierte sie am Arm. Die 17-Jährige verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

