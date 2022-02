Polizei Hagen

POL-HA: 14-jähriger Fahrgast eines Busses beobachtet Unfallflucht - Kennzeichen gemerkt

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.02.2022) beobachtete der Fahrgast eines Busses in Altenhagen eine Unfallflucht und merkte sich das Autokennzeichen der Verursacherin. Gegen 16.10 Uhr saß der 14-Jährige in dem Bus, der die Hermannstraße in Richtung Friedensstraße befuhr. An der Einmündung zur Lippestraße kam dem Bus ein Opel entgegen. Da dort eine Engstelle entstand, fuhr die Fahrerin des Autos etwas zurück. Dabei kollidierte sie mit einem geparkten VW. Nachdem der Bus die Engstelle passierte, fuhr die Opelfahrerin weiter. Der 14-Jährige merkte sich das Kennzeichen und teilte es den Polizeibeamten mit. Die 42-Jährige Busfahrerin konnte zudem eine Beschreibung der Fahrerin abgeben. An der mit Hilfe des mitgeteilten Kennzeichens ermittelten Anschrift fanden die Beamten den beschädigten Opel. Außerdem trafen sie die 27-jährige Fahrerin an. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

