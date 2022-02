Polizei Hagen

POL-HA: Holzhütte eines Ruder- und Tretbootverleihs am Hengsteysee aufgebrochen - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in dem Zeitraum zwischen Dienstag (25.01.2022) und Dienstag (01.02.2022) die Gartenhütte eines Ruder- und Tretbootverleihs am Hengsteysee auf und stahlen Gartengeräte daraus. Ein 71-jähriger Mann rief die Polizei, gegen 15.00 Uhr, zur Dortmunder Straße, weil er die aufgehebelte Holztür der Hütte bemerkt hatte. Er sagte den Beamten, dass er zuletzt vor einer Woche dort war und zu diesem Zeitpunkt noch alles unbeschädigt war. Nachdem sich die Unbekannten Zutritt zu der Hütte verschafften, stahlen sie daraus zwei Freischneider der Marke Stihl und einen Rasenmäher des Herstellers Sabo. Sollten Sie in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, denn melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

