Polizei Hagen

POL-HA: Mann tritt Ehefrau auf Treppe in den Rücken

Hagen-Haspe (ots)

Ein 24-Jähriger erhielt am Montagmittag (31.01.2022) nach einer häuslichen Gewalt eine Wohnungsverweisung sowie ein Rückkehrverbot durch die Polizei. Der Mann hatte seine Ehefrau bei einem Streit in einem Mehrfamilienhaus in Haspe gegen den Kopf geschlagen. Er beleidigte sie zudem mehrfach. Als die Hagenerin die gemeinsame Wohnung verließ und sich auf der Treppe befand, habe der Mann mehrmals mit dem Fuß gegen ihren Rücken getreten. Zu einem Sturz sei es glücklicherweise nicht gekommen. In der Vergangenheit sei es bereits mehrfach zu körperlichen Übergriffen gekommen. Die hinzugerufene Polizei sprach ein zehntägiges Rückkehrverbot gegen den Mann aus und begleitete ihn aus der Wohnung. Der 24-Jährige erhielt darüber hinaus eine Strafanzeige. (arn)

