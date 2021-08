Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 20 Jähriger Mann schlug auf 19 jährige Frau ein und entwendet ihr das Handy, als diese die Polizei um "Hilfe rufen" wollte! Festnahme im Rahmen der Fahndung

Trier, Predigerstraße/ Deworastraße (ots)

Am 20.08.21, gegen 21:00 Uhr, kam es im Bereich der Predigerstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 19 jährigen Frau und einem 20 jährigen Mann. Im Rahmen der Auseinandersetzung wurde die 19 jährige junge Frau von ihrem 20 jährigen Freund mehrfach geschlagen und gewürgt. Als ein Zeuge der jungen Frau zur Hilfe kam, entwendete der 20 jährige noch des Handy der Frau, als diese damit die Polizei um "Hilfe" rufen wollte. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Täter verlief zunächst ergebnislos. Um 22:30 Uhr konnten zwei privat in der Stadt befindliche Polizeibeamtinnen den Gesuchten aus der Entfernung im Bereich Nikolaus- Koch- Straße/ Böhmerstraße feststellen. Als die Beamtinnen sich in seine Richtung bewegten, um Polizeikräfte heranzuführen, ergriff dieser die Flucht und verschwand mit einem Begleiter zwischen den Häusern/ Tiefgarageneinfahrten im Bereich der Böhmerstraße. Da nicht feststand, ob die beiden Personen Zugriff auf eine Auto hatten, wurden zunächst der Bereich Böhmerstraße/ Paulusplatz/ Oerenstraße für den Verkehr durch Streifenwagen und Zivilfahrzeuge der Polizei abgeriegelt. Bei anschließender fußläufigen Fahndung der Polizeibeamten zwischen den Häuserfluchten und in den Tiefgaragen konnte der Gesuchte mit seinem Begleiter im Bereich einer Tiefgarageneinfahrt festgestellt werden. Zur Durchführung einer Personenkontrolle mussten beide zunächst durch die Beamten überwältigt und gefesselt werden. Während der Durchsuchung konnte das entwendete Handy aufgefunden werden. Anschließend wurde der 20 jährige Täter aufgrund seiner Alkoholisierung zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam der Polizei Trier eingeliefert.

Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt in der Prediger Str. machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 9779 5210, in Verbindung zu setzen.

