Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung/versuchter Aufbruch der Spendenkasse

Damflos (ots)

Am 21.08.2021 wird die Polizei Hermeskeil über eine Sachbeschädigung im Bereich der Bruder-Klaus-Kapelle in Damflos in Kenntnis gesetzt. Laut Anzeiger habe ein unbekannter Täter im Zeitraum vom 07.07.2021 bis zum 01.08.2021 nach und nach neu gepflanzte Koniferen abgesägt und entsorgt.

Des Weiteren ist durch einen ebenfalls unbekannten Täter im Laufe der Woche vom 16.08.2021 bis zum 21.08.2021 versucht worden, die Spendenkasse der Bruder-Klaus-Kapelle aufzubrechen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einer der geschilderten Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil unter Tel. 06503/91510 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell