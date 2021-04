Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gaststättenbesuch endet mit zwei Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 02.04.2021, gegen 00:20 Uhr, hielt sich ein 22-jähriger Mann aus Hamburg in einer Gaststätte in der Rathausstraße in Neustadt/W. auf.

Aufgrund seines nicht unerheblichen Alkoholkonsums wurde der Mann im Verlauf seines Besuches ausfällig und wurde deshalb durch Mitarbeiter gebeten die Örtlichkeit zu verlassen.

Dieser Aufforderung kam der Störer jedoch nicht nach, weshalb eine Streifenwagenbesatzung die Gaststätte aufsuchte.

Vor Ort konnte der 22-Jährige angetroffen werden. Dieser hatte zwischenzeitlich mehrere Gläser von den dortigen Tischen "geräumt" und diese dadurch beschädigt.

Nach der Sachverhaltsaufnahme kam der Störer dem erteilten Platzverweis nach und ging zusammen mit einem Bekannten nach Hause.

Der junge Mann muss sich nun wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell