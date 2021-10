Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch-Hall: Pressemeldungen bis 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Samstagnachmittag gegen 15:20 Uhr kam es am Häckselplatz Wittau zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKWs. Der 71-jährige Fahrer eines VW-Touran stieß während eines Abbiegevorgangs mit einem entgegenkommenden 24-jährigen Saab Fahrer zusammen. Hierbei wurde der 71-jährige leicht verletzt, musste jedoch nicht ins Klinikum gebracht werden. Insgesamt ist an den beiden PKW ein Sachschaden von ca. 8.000,00 Euro entstanden.

Satteldorf: Verkehrsunfall auf der BAB 6

Am Samstagnachmittag kam es gegen 15:00 Uhr auf der BAB 6, Höhe Anschlussstelle Crailsheim, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 21-jähriger VW-Fahrer übersah beim Versuch den Fahrstreifen zu wechseln, einen neben ihm fahrenden 59-jährigen Peugeot Fahrer. Hierbei wurde der hintere, linke Reifen des VW zerstört. Der VW-Fahrer wurde durch Glasscherben am Kopf leichtverletzt und in der Folge ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 18.000,00 Euro.

