Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Pressemeldungen bis 10:30 Uhr

Aalen (ots)

Aspach/Großaspach: Brand eines Laubhaufens

Am Samstag gegen 16:30 Uhr geriet ein Laubhaufen im Friedhofweg, Kreuzung Schöntaler Hof in Großaspach in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Aspach war mit zwei Fahrzeugen und insgesamt neun Einsatzkräften vor Ort. Das Feuer konnte zügig gelöscht werden. Hinweise auf einen Verursacher bzw. auf eine vorsätzliche Herbeiführung gibt es keine.

Kernen-Rommelshausen: Mülleimerbrand

Am Samstag gegen 17:10 Uhr wurde an der Rumbold-Realschule ein brennender Mülleimer gemeldet. Dieser wurde durch die Feuerwehr, welche mit einem Fahrzeug und sechs Kräften im Einsatz war, gelöscht. Als Brandursache kommen Feuerwerkskörper, welche durch spielende Kinder im Mülleimer platziert wurden, in Betracht.

Kirchberg an der Murr: Fahrlässige Brandstiftung

Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr wurde in Kirchberg an der Murr in der Verlängerung der Vogelsang Straße, bei den dortigen Feldwegen, eine brennende Gartenhütte gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Kirchberg war mit insgesamt drei Fahrzeugen und 20 Mann vor Ort. Sie wurde durch die Feuerwehren Burgstetten und Aspach mit jeweils einem Fahrzeug und neun Mann unterstützt. Durch die Löscharbeiten konnte ein vollständiges Abbrennen der Gartenhütte verhindert werden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass durch einen bislang unbekannten Täter mehrere Gartengrundstücke beschädigt und zwei Gartenhütten mittels Brecheisen, Axt und Säge aufgebrochen wurden. Dabei wurden verschiedene Werkzeuge und Brandbeschleuniger entwendet und eine Gartenhütte von außen mit Farbe besprüht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Schorndorf: Verkehrsunfall+++Zeugenaufruf

Zeugenaufruf bezüglich Verkehrsunfall auf dem Kaufland Parkplatz Schorndorf. Am Samstagmittag kam eine Dame zum Polizeirevier Schorndorf und gab an, gegen 14:15 Uhr beim Ausparken gegen ein anderes Fahrzeug gefahren zu sein. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen weißen Kastenwagen mit klappbaren Hecktüren und vermutlich einer Obst- und Gemüsehändler Folierung. Das Fahrzeug müsste Beschädigungen im linken Heckbereich aufweisen. An dem Mercedes-Benz der Unfallverursacherin ist ein Schaden von ca. 800,00 Euro entstanden. Der Fahrer des weißen Kastenwagens wird gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/2040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell