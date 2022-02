Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Führerschein unterwegs - PKW beschlagnahmt

Hagen-Haspe (ots)

Schon seit längerer Zeit waren sich die Anwohner der Bebelstraße nach Aussagen einer Zeugin offenbar sicher: Ein Nachbar fährt des Öfteren ohne Führerschein Auto. Auch am Dienstag, 01.02.2022, sah die Zeugin den 18-Jährigen gegen 15:40 Uhr mit seinem Daewoo die Straße entlangfahren. Er ließ eine Person aussteigen und stellte den PKW ohne Kennzeichen anschließend unter einem Carport ab. Die eingesetzten Beamten ermittelten, dass der Hagener bereits in der Vergangenheit aufgrund ähnlicher Delikte in Erscheinung trat und über keine Fahrerlaubnis verfügte. Da an der Wohnanschrift niemand öffnete und die Polizisten davon ausgehen mussten, dass der 18-Jährige auch weiterhin das Auto benutzt, beschlagnahmten sie den Daewoo in Absprache mit der Hagener Staatsanwaltschaft und legten eine Anzeige vor. (hir)

