Polizei Hagen

POL-HA: Senior fährt mit Schrittgeschwindigkeit durch 50-Zone

Hagen-Haspe (ots)

Auf der Tückingstraße fuhr ein 83-Jähriger so langsam und unsicher mit seinem Auto, dass ein anderer Autofahrer aus Sorge die Polizei verständigte. Der Senior war am Dienstag (01.02.2022) um 18 Uhr mit seinem VW in Richtung Kurt-Schumacher-Ring unterwegs und geriet nach Angaben des Zeugen in den Kurven immer wieder in den Gegenverkehr. Das Auto drohte zudem mehrfach nach links von der Straße abzukommen. In einer 50-Zone fuhr der Hagener lediglich Schrittgeschwindigkeit. Als die Polizeibeamten eintrafen, machte der 83-Jährige einen verwirrten und leicht desorientierten Eindruck auf sie. Er gab an, dass er durch den Regen, die Dunkelheit und durch entgegenkommende Fahrzeuge in seiner Sicht beeinträchtigt gewesen sei und daher seinen VW nicht mehr sicher habe führen können. Die Polizisten fertigten einen Bericht an das Straßenverkehrsamt zur Überprüfung der Fahrtauglichkeit. (arn)

