Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am Montag (12. April), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 23.30 Uhr, schlugen unbekannte Täter das Fenster zu einer Wohnung in der Schützenstraße ein. Nachdem sie so ins Gebäude eingedrungen waren, verwüsteten sie die gesamte Wohnung. Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell