Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Kellereinbrüche

Zeugen gesucht

Wassenberg (ots)

In der Nacht zu Dienstag (30. März) wurden in der Straße Sibyllengässchen zwei Haustüren von Mehrfamilienhäusern und anschließend die Kellertüren aufgebrochen. (Wir berichteten mit dem Polizeibericht Nr. 90 vom 31. März 2021.) Aus den Kellern entwendeten die Täter teilweise größere Gegenstände wie einen Kugelgasgrill mit Gasflasche, größere Klimageräte, Sackkarren und Transportwagen, mit denen die Täter hochwertige Werkzeuge und Maschinen aus den Kellern abtransportierten. Diese Tat gehört zu einer Serie von mindestens acht Kelleraufbrüchen in den letzten zwei Wochen.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein größeres Fahrzeug benutzten und für das Verladen eine längere Zeit benötigten. In diesem Zusammenhang sucht die Kriminalpolizei Hückelhoven nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten. Auch ein augenscheinlicher Umzug, dem Zeugen bis dato möglicherweise keine Bedeutung beigemessen haben, könnte eine solche Beobachtung sein. Meldungen nimmt das Kriminalkommissariat Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

