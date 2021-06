Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Thören - Unfallflucht nach "Spiegelklatscher" +++ Polizei sucht auffälligen Geländewagen

Celle (ots)

Am Montagmittag (14.06.2021) gegen 11.40 Uhr streifte ein Geländewagen beim Vorbeifahren einen im Bruchweg in Thören geparkten PKW und beschädigte dessen rechten Außenspiegel. Der unbekannte Verursacher soll vermutlich einen in Tarnfarben lackierten Jimmy Suzuki oder Ähnliches gefahren haben. Der Wagen dürfte am linken Außenspiegel Beschädigungen aufweisen. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Wietze entgegen unter 05146/986230.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell