Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Polizei zieht berauschten Fahrer aus dem Verkehr

Celle (ots)

Am Sonntagabend kontrollierte die Polizei in der Straße "Große Redder" einen PKW Peugeot. Der Wagen war zuvor einem Zeugen zwischen Bockelskamp und der B 214 aufgefallen, weil er in starken Schlangenlinien fuhr und zudem kein Autokennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 29 Jahre alte Fahrzeugführer aus Celle nicht nur erheblich betrunken war, sondern auch weder Führerschein noch eine Zulassung für das Fahrzeug vorweisen konnte. Ein Atemalkoholtest ergab über 2,6 Promille. Zudem wurde eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell