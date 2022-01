Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brennende Mülleimer in Schule - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache haben am Montag (17.01.2022) zwei Papiermülleimer in einer Schule an der Landhausstraße gebrannt. Ein automatischer Brandalarm löste gegen 16.30 Uhr durch Rauchentwicklung in einem der Schultoilettenräume aus. In der Folge evakuierten Lehrkräfte die Schule und zwei Reinigungsmitarbeiter löschten den brennenden Papiermülleimer. Kurz darauf bemerkte die Schulleiterin einen weiteren brennenden Mülleimer in einem anderen Toilettenraum, welchen die bereits zuvor alarmierte Feuerwehr löschte. Ersten Schätzungen zufolge entstand nur geringfügiger Schaden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell