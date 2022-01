Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 14-Jähriger nach Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem mutmaßlichen Streit zwischen zwei Jugendlichen an der Überkinger Straße ist am Montag (17.01.2022) ein 14-Jähriger verletzt worden. Aus bislang nicht näher bekannten Gründen soll es gegen 13.20 Uhr in der Nähe eines Schulhofs zum handfesten Streit zwischen den beiden gekommen sein. Die alarmierte Besatzung eines Rettungswagens versorgte den Verletzten und brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

