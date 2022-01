Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 30-Jähriger beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Drei Unbekannte haben am Donnerstagabend (13.01.2022) einen 30 Jahre alten Mann im Bereich der Theaterpassage/Oberer Schlossgarten angegriffen und beraubt. Ein unbekannter Mann sprach im Beisein seiner Komplizin den 30-jährigen Mann gegen 21.30 Uhr in der Klett-Passage im Bereich der Toilettenanlage an und forderte ihn auf, sein Mobiltelefon und Bargeld auszuhändigen. Der 30-Jährige flüchtete daraufhin in Richtung des Treppenaufgangs Königstraße, wobei ihn das Duo verfolgte und der Mann ihn mehrfach angriff. Nach der Theaterpassage schafften die Täter es schließlich den 30-Jährigen zu Fall zu bringen. Während ein weiterer unbekannter Komplize hinzukam und ihn würgte, traktierten ihn die anderen beiden mit Fußtritten und raubten mehrere Hundert Euro Bargeld sowie sein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten sie in Richtung Eckensee. Ein unbekannter Passant soll den Tätern noch gefolgt sein, konnte diese aber nicht mehr einholen. Einer der Täter soll blond sein und eine dunkle Jacke sowie Adidas-Schuhe getragen haben. Die Frau soll schulterlange blonde Haare und eine Jeans getragen haben. Zu dem dritten Täter ist keine Beschreibung bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, insbesondere der Passant, der die Täter verfolgt hatte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

