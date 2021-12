Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pedelecfahrerin angefahren

Stadtlohn (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Montag eine 55 Jahre Pedelcfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Stadtlohn. Die Stadtlohnerin war gegen 14.20 Uhr auf dem Radweg der Burgstraße aus Richtung Kalterweg kommend in Richtung Pfeifenofen unterwegs. Dabei kreuzte der Wagen eines 32 Jahre alten Stadtlohners ihren Weg. Der Autofahrer hatte die Burgstraße aus Richtung Pfeifenofen kommend in Richtung Kalterweg befahren und wollte nach links auf das Gelände einer Corona-Teststation abbiegen. Ein entgegenkommender Busfahrer hatte in einem Fahrzeugrückstau eine Lücke gelassen und dem Autofahrer ein Handzeichen gegeben. Der Abbiegende und die Radfahrerin stießen zusammen, in Folge dessen die Radfahrerin stürzte. Die Leichtverletzte wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell