Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrerin leicht verletzt

Rhede (ots)

Beim Hereintasten in eine Straße ist eine Autofahrerin am Montag in Rhede mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Die 57-jährige Rhederin hatte mit ihrem Wagen gegen 12.25 Uhr aus einer Einfahrt in die Bahnhofstraße einbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit einer von rechts kommenden 35-Jährigen, die die Bahnhofstraße an der für sie links liegenden Seite in Richtung der Straße Auf der Kirchwiese befuhr. Die Rhederin stürzte und erlitt leichte Verletzungen.

