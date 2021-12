Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Radfahrer kollidiert mit Pkw

Bocholt (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer am Dienstag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 51-Jähriger wollte gegen 06.10 Uhr aus einer Einfahrt nach links in die Frankenstraße einbiegen. Der Bocholter übersah dabei den von links kommenden 49-Jährigen: Der ebenfalls in Bocholt lebende Mann hatte den Radweg an der Frankenstraße in Richtung Teutonenstraße befahren. Es kam zur Kollision. Der leichtverletzte Radfahrer wurde vor Ort ambulant versorgt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.100 Euro.

