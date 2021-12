Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Impfausweis war gefälscht

Borken (ots)

Ein gefälschter Impfausweis ist am Montag in Borken aufgefallen. Eine Frau hatte versucht, damit in einer Apotheke an ein digitales Impfzertifikat zu kommen. Das Vorhaben schlug jedoch fehl. Den Mitarbeitern war die Fälschung aufgefallen. Die 30-Jährige gab zu, den gefälschten Ausweis genutzt zu haben. Ihr Motiv: Sie wolle sich nicht gegen Corona impfen lassen. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige und stellten den gefälschten Impfausweis als Beweismittel sicher.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell