Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Ausgewichen und leicht verletzt

Borken (ots)

Ein Ausweichmanöver endete auf einem Acker - zurück blieben ein Leichtverletzter und ein Wagen, an dem ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro entstanden ist. Dazu war es am Montag in Borken-Weseke gekommen: Ein 34-Jähriger war gegen 15.40 Uhr auf der Südlohner Straße in Richtung Weseke unterwegs. Dort sei ihm auf seiner Fahrbahn ein Auto entgegen gekommen, so der Borkener. Er sei daraufhin nach rechts ausgewichen und von der Straße abgekommen. Das andere Fahrzeug habe sich entfernt; nähere Angaben dazu liegen nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

