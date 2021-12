Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Suderwick - Pavillon brennt

Bocholt (ots)

Ein reetgedeckter Pavillon hat am Montag in Bocholt-Suderwick gebrannt. Zeugen war das Feuer gegen 19.35 Uhr aufgefallen. Kräfte der Feuerwehr bekämpften den Brand. Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass Unbekannte das Feuer entfacht haben. Abgespielt hat sich das Geschehen im Außenbereich an der Straße Tenbensel am Wielbach. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

