Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher-Hochmoor - Zwei Wagen zerkratzt

Gescher (ots)

Erheblichen Schaden angerichtet haben Unbekannte in Gescher-Hochmoor. Zwischen Sonntag, 15.00 Uhr, und Montag, 16.00 Uhr, zerkratzen sie zwei auf einer Garagenzufahrt am Wacholderweg geparkte Wagen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell