Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sprinterdiebstahl nach Einbruch in Werkstatt

Hückelhoven-Kleingladbach (ots)

In der Nacht von Sonntag (20. Juni) auf Montag (21. Juni) drangen Unbekannte in eine Werkstatt auf dem Palmweg ein und entwendeten einen Mercedes Sprinter. Das Fahrzeug wurde am frühen Montagmorgen gegen 07.30 Uhr auf der Straße Eschenbroich aufgefunden. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen hierzu aufgenommen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell