Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Werkzeug aus KFZ gestohlen

Erkelenz-Hetzerath (ots)

Unbekannte Personen drangen in ein an der Straße Am Kammerbusch abgestelltes Fahrzeug ein und stahlen hieraus diverse Werkzeuge. Die Tatzeit lag zwischen Sonntagabend (20. Juni), 19 Uhr, und Montagmorgen (21. Juni), 9 Uhr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell