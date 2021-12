Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Vandalen im Bauernmuseum

Vreden (ots)

Zerbrochene Dachziegel und eingeworfene Fenster sind das Ergebnis von Vandalismus in Vreden. Zwischen Samstag, 04.12., 17.00 Uhr, und Montag, 06.12., 11.00 Uhr, trieben Unbekannte ihr Unwesen an zwei Gebäuden im Bauernmuseum. Mutmaßlich nahmen die Täter zunächst Dachziegel vom Schafstall, zerschlugen diese in kleinere Teile um schließlich damit Butzenglasfenster einzuwerfen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

