Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Drogentest schlägt an

Gronau (ots)

Dass ein Autofahrer keinen Führerschein hat, wusste ein Polizist in Gronau, als er diesen am Sonntagnachmittag auf der Sudetenstraße sah. Der Beamte hielt den 61-Jährigen an. Ein Drogentest schlug zudem auf Kokain an. Dem Niederländer entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

