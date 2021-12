Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Weitere Sachbeschädigungen

Vreden (ots)

Am Freitag berichteten wir über Sachbeschädigungen in und an der Hamaland-Sporthalle. Es wurden aus derselben Tatnacht noch weitere Taten angezeigt - drei geparkte Fahrzeuge waren beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

