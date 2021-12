Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Pkw zerkratzt

Stadtlohn (ots)

Am Donnerstag wurde der Lack an der Beifahrerseite eines Pkws zerkratzt. Die Tat trug sich zwischen 12.30 Uhr und 16.00 Uhr auf dem Parkplatz vor der Sporthalle der St. Anna Realschule zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

