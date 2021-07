Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Umleitungsschild lenkte ab

Lippstadt (ots)

Durch die Suche nach weiteren Umleitungsschildern war eine 82-jährige Frau aus Werdohl am Sonntag (25. Juli), gegen 17 Uhr, so stark abgelenkt, dass sie einen 40-jährigen Motorradfahrer aus Langenberg auf dem Lambertweg übersah. Die Autofahrerin befuhr zuvor die Liesborner Straße in Richtung Lambertweg, um dort dann nach links, auf die übergeordnete Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten Kradfahrer, da sie so darauf konzentriert war, einer ausgeschilderten Umleitung folgen zu können. Der auf dem Lambertweg in Richtung Wadersloh fahrende Motorradfahrer verletzte sich durch den folgenden Sturz, sodass er mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 6.000 Euro. (reh)

