Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Unfall im Begegnungsverkehr

Unfallbeteiligte erheblich alkoholisiert

Rhede (ots)

In der Nacht zum Samstag befuhr ein 61-jähriger Autofahrer aus Barlo gegen 00:30 Uhr die Brünener Straße in Richtung Dännendiek. Dort kam ihm ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich er seinerseits nach links aus. In diesem Moment lenkte auch die entgegenkommende 35-jährige Autofahrerin aus Ahlen zurück auf ihre Fahrspur, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der 61-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen. Die 35-Jährige gab an nicht verletzt zu sein und verweigerte eine Untersuchung im Rettungswagen. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von ca. 12.000 Euro. Die Ahlenerin stand erheblich unter Alkoholeinfluss - ein Test lässt auf eine Blutalkoholkonzentration von mehr als zwei Promille schließen. Zudem verlief Drogentest positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, leiteten ein Strafverfahren ein und stellten den Führerschein sicher. Ein Arzt entnahm der Beschuldigten eine Blutproben, um die Blutalkoholkonzentration und den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell