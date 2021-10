Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Zwischen dem 17.10.21, 21.30 Uhr, und dem 18.10.21, 04.50 Uhr, gelangten bisher unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Firma in der Uslarer Straße in Bodenfelde. Dort wurde versucht, den Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen. Der Versucht misslang. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

