Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Wochenende

Mönchengladbach (ots)

In vier Wohnungen im Stadtgebiet wurde im Laufe des Wochenendes eingebrochen.

Die Abwesenheit der Mieter nutzten Einbrecher am Samstag, 21. August, aus, um zwischen 14.15 Uhr und 16.30 Uhr in eine Wohnung an der Alleestraße im Stadtteil Hardterbroich-Pesch einzudringen. Daraus stahlen sie Bargeld.

In Eicken brachen Unbekannte am Freitag, 21. August, durch ein offenstehendes in eine Wohnung an der Siemensstraße ein. Sie entwendeten unter anderem Elektronikartikel und eine Tasche.

An der Schäferstraße in Schrievers wurde ebenfalls eingebrochen: Zwischen Freitagabend, 17 Uhr, und Samstagabend, 22.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung, aus der sie Bargeld mitnahmen.

Auf Bargeld waren auch Täter aus, die am Freitag zwischen 4.50 Uhr und 13.15 Uhr in eine Wohnung in Odenkirchen einbrachen. An der Schleestraße schlugen sie dazu das Fenster einer Terrassentür ein.

In allen genannten Fällen bittet die Polizei um Hinweise von Zeugen. Diese nimmt sie unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

