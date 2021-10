Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verkehrsdelikte unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein am Wochenende

Northeim (ots)

Freitag, 15.10.2021 bis Sonntag, 17.10.2021

Northeim (da) - Gleich mehrere Verkehrsdelikte in Verbindung mit Alkoholbeeinflussung und fehlender Fahrerlaubnisse beschäftigten die Northeimer Polizei am vergangenen Wochenende. So kontrollierten zunächst Beamte am Freitagabend gegen 19:30 Uhr einen 77-jährigen Northeimer PKW-Fahrer in Hammenstedt. Aufgrund einer erheblichen Alkoholbeeinflussung - ein Atemtest zeigte 1,4 Promille- musste sein Führerschein beschlagnahmt werden. Wenige Stunden später kontrollierte eine weitere Streife gegen 00:35 Uhr einen Kleinkraftradfahrer im Friedrich-Ebert-Wall. Der 31-jährige Northeimer hatte für das Kleinkraftrad keine Fahrerlaubnis und musste sein Gefährt nach Hause schieben. Am Samstag wurde der Polizei dann gegen 17.00 Uhr ein augenscheinlich alkoholisierter Mofa-Fahrer im Bereich Vogts Teich gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei war der 59-jährige Northeimer bereits gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Auch er stand erheblich unter Alkoholeinfluss, der Test ergab 1,65 Promille. Da er nach seiner Blutprobe und der Behandlung in der Notaufnahme das dortige Personal provozierte, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Abschließend wurde am Sonntag gegen 19.35 Uhr der PKW eines 32-jährigen Northeimer in der Graf-Otto-Straße kontrolliert. Auch dieser Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und durfte die Fahrt daher nicht fortsetzen. Gegen alle Fahrzeugführer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrten untersagt.

