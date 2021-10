Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Bundesstraße 3

Northeim (ots)

Freitag, 15.10.2021 und Samstag, 16.10.2021 NORTHEIM(da) - Bei einer nächtlichen Geschwindigkeitsüberwachung am Freitagabend waren im Bereich der Bundestraße 3 in Höhe Hohnstedt 14 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 139km/h, erlaubt sind hier 100km/h. Eine ähnliche Messung wurde am Samstagabend ebenfalls auf der B3 im Bereich Angerstein durchgeführt. Auch hier sind 100km/h erlaubt, die drei "Tagessieger" erreichten 147, 154 und 169km/h und dürfen sich nunmehr auf Fahrverbote und erhebliche Bußgelder einstellen. Insgesamt waren am Samstagabend 37 Überschreitungen zu verzeichnen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell