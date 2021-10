Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht in der Rückingsallee

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee

Samstag, 16.10.2021, gegen 15:15 Uhr

NORTHEIM (da) - Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hat am Samstag zwischen 15:15 Uhr und 15:25 Uhr beim Fahren in bzw. aus einer Parklücke des Kauflandparkplatzes an einem ordnungsgemäß geparkten PKW Skoda Superb den hinteren linken Kotflügel touchiert und so ca. 1.5000EUR Schaden verursacht. Der oder die Fahrerin setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05551-70050 mit der Polizei Northeim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell