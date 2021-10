Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Versicherungsschutz

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Am Sonntag, 17.102021, wurde ein Pkw Führer (18) aus Bad Gandersheim in der Einbecker Ortschaft Volksen kontrolliert. An dem nicht zugelassenen Pkw VW Golf waren rote Kennzeichen angebracht. Es wurde von den kontrollierenden Beamten festgestellt, dass die Kennzeichen nicht ordnungsgemäß benutzt wurden, so dass durch diese Verwendung kein Versicherungsschutz gegeben ist. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell