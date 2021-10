Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Zeugen nach Raubdelikt gesucht

Lahr (ots)

Nach einem Raub in einer Wohnung in der Lotzbeckstraße, sind die Beamten der Kriminalpolizei auf der Suche nach Tätern und möglichen Zeugen. Gegen 18:15 Uhr sollen vier bislang unbekannte und maskierte Tatverdächtige an einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses geklingelt und daraufhin Einlass erhalten haben. Während auf den Bewohner eingeschlagen wurde, soll dessen Partnerin gefesselt worden sein. Mit einem niedrigen dreistelligen Betrag flüchteten die Unbekannten im Anschluss. Zeugen, die rund um den Bereich Lotzbeckstraße/Kreisverkehr Goethestraße entsprechend verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, wendet sich mit seinen Hinweisen unter der Telefonnummer 0781 21-2820 an die Ermittler der Kriminalpolizei.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell