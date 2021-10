Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Aufbruch

Uslar (ots)

BODENFELDE (js) Zwischen dem 15.10.21, 14.00 Uhr, und dem 17.10.21, 12.45 Uhr, wurde ein Kleinbus, der in der Stettiner Straße in Bodenfelde gesichert abgestellt war, durch bisher unbekannte Täter gewaltsam aufgebrochen. Aus dem Fahrzeug wurden verschiedene Werkzeuge entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4600 EUR. Bei den Werkzeugen handelt es sich um einen Bohrschrauber, einen Bohrhammer sowie eine Bohrmaschine, alle drei Geräte von der Firma Makita. Außerdem wurde ein Trennschleifer der Marke BTI und ein Messkoffer für Abgas der Firma Testo sowie eine Presse entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

