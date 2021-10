Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (js) Am 16.10.21, gegen 13.10 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Wiesenstraße in Uslar zu einem Zusammenstoß beim Ausparken zwischen dem PKW eines 44-jährigen Fahrers aus Uslar und dem PKW einer 58-Jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2500 EUR.

