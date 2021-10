Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in einen Rohbau

Einbeck (ots)

Dassel (tm) Am Freitag, 15.10.2021, wurde festgestellt, dass unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Rohbau in der Gartenstraße in Dassel verschafft hatten. Dort haben sie Wandfarbe und Fertigputzsäcke entwendet. Der Tatzeitraum befindet sich zwischen Dienstag 05.10.2021 und Freitag 15.10.2021. Die entwendeten Gegenstände haben einen Wert von ca. 55 Euro.

