Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit 1,74 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Löbau / Zittau (ots)

Bundespolizisten haben am frühen Mittwochmorgen auf der Hauptstraße in Neugersdorf einen Fahrradfahrer kontrolliert. Aufgefallen war der Mann, da er in Schlangenlinien auf dem Fußgängerweg fuhr. Der 37-Jährige war mit umgerechnet 1,74 Promille unterwegs, wie ein Alkoholtest der Landespolizei ergab. Die Landespolizisten untersagten die Weiterfahrt, veranlassten eine Blutprobe und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

