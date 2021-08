Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann verhaftet

Uhyst (ots)

Bundespolizisten kontrollierten am 9. August 2021 um 07:45 Uhr an der Autobahn 4 bei Uhyst einen 51-jährigen Polen, der per Haftbefehl gesucht wird. Der Mann war mit seinem Fahrzeug in Richtung Dresden unterwegs und 2020 durch das Amtsgericht Leipzig wegen Sachbeschädigung zu einer Freiheitsstrafe von zwei Monaten verurteilt worden. Die Beamten fanden außerdem bei ihm 1,42 Gramm Marihuana. Der Pole wurde in die Justizvollzugsanstalt Bautzen eingeliefert. Es folgt eine Strafanzeige wegen unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln.

