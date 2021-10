Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Einbeck (ots)

Einbeck Lange Brücke (tm). Am Freitag, 15.10.2021, wurde zwischen 21:00 Uhr und Mitternacht ein Pkw auf einem Parkdeck in der Langen Brücke in Einbeck beschädigt. Bislang unbekannte Täter hatten mit einem spitzen Gegenstand den Lack eines geparkten BMW zerkratzt und dadurch einen Schaden von ca. 4000 Euro verursacht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell